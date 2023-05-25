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Егор Пруцев получил сербское гражданство. Это потеря для сборной России?

Артем Белинин
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Футболист «Црвены Звезды» Егор Пруцев.
Егор Пруцев.
Фото Соцсети
Брат футболиста «Спартака» принял странное решение.

В Европе от России представлены не только Головин, Миранчук и Кокорин — кроме них есть еще Егор Пруцев. Брат опорного полузащитника «Спартака» играет за других красно-белых — «Црвену Звезду» из Сербии. И на днях он принял странное решение — получил сербский паспорт.

Что это за игрок?

Всем поклонникам РПЛ хорошо знаком цепкий и неуступчивый Данил Пруцев — он уже больше года в «Спартаке», в этом сезоне пробился в основу и удивляет игрой. Про его младшего брата Егора известно гораздо меньше, потому что у того карьера развивалась не так стремительно. Удивляться нечему, у братьев разница в возрасте почти три года.

Так что пока старший сначала штурмовал РПЛ в составе «Сочи», а потом и «Спартака», младший играл в сочинской молодежке. Впрочем, тоже не зря — на каком-то этапе Егор даже стал капитаном, а потом и вовсе отправился покорять первую лигу в составе «Нефтехимика» и «Текстильщика».

Младший Пруцев — атакующий полузащитник, в «Сочи» его называли универсалом: за один сезон пробовали на четырех разных позициях. На молодежном уровне у Егора 14 результативных действий в 44 матчах, на уровне первой лиги — девять за 38 игр.

Чем именно полузащитник привлек внимание «Црвены Звезды», неизвестно. Однако в августе 2022 года выкупили его оперативно и в конкуренции с российскими клубами — по слухам, на Пруцева также претендовали «Краснодар» и ЦСКА. Сербы отдали «Сочи» около миллиона евро, а самому игроку, по имеющейся информации, платят порядка 80 тысяч евро в год вместе с бонусами.

Фото Соцсети

Зачем Егору сербское гражданство?

В последние годы наметился негативный для России тренд — некоторые талантливые футболисты меняют спортивное гражданство. Так, в 2021 году из нашей команды «уплыл» тогда еще малоизвестный Эдуард Сперцян; в 2022-м в сборную Грузии отправился Саба Сазонов, а в компанию к Сперцяну — другой воспитанник «быков» Арутюнян. Но у Пруцева совсем другая история, и он этого не скрывал.

Вот что говорил его отец еще до получения паспорта: «Есть заинтересованность в получении сербского гражданства для игры в условиях чемпионата Сербии, в котором действует жесткий лимит на легионеров».

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Также, судя по словам отца Пруцева, сейчас «Црвена» для Егора на первом месте — даже выше сборной: «Приглашений из сборной России нет. Будут они или нет — непонятно. Главная и первостепенная задача Егора — закрепиться в «Црвене Звезде» и стать игроком основного состава. Он на данный момент связывает себя только с выступлениями за сербский клуб. Он молодой игрок, который сконцентрирован на клубном футболе и не думает, пригласит ли его Карпин в сборную или нет. Думать о том, вызовут его в сборную России или европейскую сборную, для нас неперспективно».

Футболист «Црвены Звезды» Егор Пруцев.
Фото Соцсети

Это потеря для сборной?

Получение Пруцевым сербского гражданства сложно назвать потерей для сборной по двум причинам. Для начала — Егор еще ни разу не вызывался и, может быть, никогда и не получил бы вызов. Его игровые качества на взрослом уровне оценить тяжело — в этом сезоне у полузащитника всего 400 минут за «Црвену Звезду». Так что сборная его еще даже не получила, чтобы потерять.

Правда, тренер «Црвены» отзывается об игроке хорошо: «Пруцев — молодой и очень перспективный футболист. Но он играет на позиции, где в нашем распоряжении есть очень сильные игроки, в том числе из сборной». Однако у Егора, как и любого другого молодого игрока, есть проблемы с «физикой» — ему тяжело бороться с взрослыми футболистами.

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Но если в теории Пруцев вдруг получит вызов в основную сборную России, сможет поехать без проблем. Сербия допускает двойное гражданство, так что вряд ли Егор отказался от российского паспорта. Более того, теоретически полузащитник может даже сыграть три матча за сборную Сербии. Это предельное количество игр за национальную команду, с которым ФИФА еще разрешает менять спортивное гражданство. Важно только, чтобы последняя игра за Сербию состоялась до того, как Пруцеву исполнится 21 год, — тогда будет вариант вернуться в российскую сборную.

Но это все — много маленьких «если». Если вызовут, если заиграет, если добьется. Пока Пруцев просто получил сербское гражданство из-за местного лимита, так что волноваться не о чем — это не потеря для сборной. И вряд ли ей станет — Егор полностью доступен для национальной команды, если заслужит такое право.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Црвена Звезда
Данил Пруцев
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