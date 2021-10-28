«Чувак, ты кто? Обсуждай лыжный спорт!» История конфликта Павлюченко и Губерниева

Новый раунд обмена любезностями.

«Губерниеву никогда не подам руки»

Новый раунд словесного баттла между Романом Павлюченко и Дмитрием Губерниевым. Нападающий дал интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски», где жестко прошелся по комментатору.

— Я никогда не видел, чтобы футболисты лезли в лыжный спорт и учили их. Почему футболисты не лезут в другие виды спорта и не обсуждают их? Со многими высказываниями Губерниева я не соглашусь. Человек видел футбол с вертолета. Зачем подкалывать того же Черчесова? Или та ситуация с Бузовой. Это было некрасиво с его стороны и гадко. Не по-мужски.

Пускай не лезет в футбол. Там и без него разберутся. Как играть и как тренироваться. Правильно Бузова сказала, что этот человек — дно. Для меня то же самое.

— Что сделаешь, если встретишь его на улице?

— Разговаривать с ним я не буду. Пройду мимо. Даже здороваться не хочу. Никогда не подам ему руку. Потому что если я ставлю крест на таких людях, то никогда с ними не здороваюсь. Недавно меня приглашали в студию. А я всегда спрашиваю, с кем я ее буду делить. Мне сказали, что там будет Губерниев, — и я сразу сказал, что не буду в этом участвовать. Таких людей я сразу вычеркиваю из жизни, — сказал Павлюченко.

Сейчас Роман играет в клубе «Знамя» Ногинск во втором дивизионе. 39-летний игрок не торопится заканчивать карьеру, в этом сезоне он забил 7 голов в 8 матчах.

«Павлюченко может прийти в студию «Матч ТВ» разве что полы помыть»

Губерниев ответил Павлюченко гораздо жестче: считает экс-футболиста сборной России глупым и никому не нужным, а также усомнился в его способностях как эксперта.

— Рома Павлюченко попал в категорию людей, про которых вспоминают, только когда он что-то говорит обо мне. Также он забытый, глупый и никому не нужный человек.

— Он вспомнил, как его звали в студию на «Матч ТВ», но, узнав, что там помимо Аршавина будете вы, отказался.

— А вы можете представить, что было бы, если бы Павлюченко пришел ко мне в студию? Он все понимает и боится. Это понятно. Рому жалко. Когда-то он неплохо играл в футбол, а сейчас превратился в абсолютное ничто.

Да и, честно говоря, думаю, что он преувеличивает насчет эфира — ну какой нормальный человек позовет его в студию, если там будем мы с Аршавиным? Что ему-то там делать? Нужно же отдавать себе отчет в происходящем. Он может разве что туда прийти полы помыть. Да и то у него плохо получится — тряпкой в ведро не попадет, — сказал Губерниев «СЭ».

Конфликт начался после вылета с Евро: Павлюченко не понравились высказывания Губерниева

История конфликта Павлюченко и Губерниева началась летом, когда сборная России на Евро-2020 проиграла Дании и вылетела из турнира. Комментатор заявил, что в сборную некого вызывать.

«И резюме! Мы плохо играем в футбол. У нас плохо играют в клубах, плохо в сборной! В любой! Туда просто некого набирать. У нас слабые игроки! Пока не пропустили с Данией, футбол наш, а точнее, антифутбол был еще сносным. А потом все как всегда. Вообще без шансов!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Павлюченко отреагировал на эти слова комментатора в своем Instagram, опубликовав обращение к нему в сторис. Он призвал Губерниева не выступать в роли футбольного эксперта.

«Чувак, ты кто? Обсуждай лыжный спорт! Не лезь в футбол, пожалуйста, я тебя прошу. Там и без тебя разберутся», — написал Павлюченко, комментируя слова Губерниева.

Комментатор отреагировал: «О, гений футбольного прорыва на личности перешел! Как говорится, на воре шапка горит. Роман, вы теперь мой кумир. Символ тупизны, хамства и бескультурья. Жаль парня, все про него забыли, хоть так теперь вспомнят гения», — написал он.

Затем страсти улеглись, но сегодня случился новый виток конфликта, который опять перерос в обмен любезностями и в более жесткой форме.