Зырянов рассказал, как относится к слову «обзырянились»

Главный тренер молодежной команды «Зенита» и экс-полузащитник сборной России Константин Зырянов вспомнил о матче отборочного турнира Евро-2008 с командой Израиля. Команда Гуса Хиддинка тогда неожиданно проиграла со счетом 1:2.

— Никто до сих пор не может понять, как во всеобщей эйфории вы произнесли фразу, которая в корректном ее изложении на русском языке звучит: «Нам бы не обзыряниться в Израиле»...

— Не только у меня возникли такие мысли. Просто после игры с англичанами в раздевалку сборной приходили очень многие высокие руководители, уже спешившие поздравить с выходом в финал. Это у них была эйфория, которая передалась болельщикам. Футболисты были просто опустошены после победы над англичанами и прекрасно понимали, что в Израиле легко не будет. Между собой мы говорили о том, что в случае осечки на стадионе «Рамат-Ган» победа над англичанами будет бесполезной и никто о ней и не вспомнит.

«Обзыряниться»? Хорошее словечко придумали болельщики! Если честно, то просто не знал, общались ли с журналистами партнеры по сборной до меня и кто еще выйдет к прессе. Выплеснул все, что было на душе.

Мы серьезно готовились к матчу с израильской сборной, изучали соперника, но две ошибки в центральной зоне обороны свели на нет все усилия. Особенно обидным был второй гол, пропущенный уже в компенсированное время. Конечно, в концовке встречи мы рисковали. Были убеждены, что англичане своего шанса не упустят, и понимали, что нужно забивать. И моменты ведь были! Особенно хороший — у Димы Сычева, после удара которого мяч попал в штангу.