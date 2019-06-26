Зобнин признался в любви к Италии

Полузащитник сборной России и "Спартака" Роман Зобнин ответил на вопросы футболисток женской сборной страны. Видео опубликовала пресс-служба РФС.

- В какой европейской команде ты хотел бы играть и почему?

- Нет такой определенной европейской команды. Опять же, все зависит от предложения, - сказал Зобнин. - Симпатий каких-то к определенной команде у меня нет. Все зависит от того, кто захочет меня купить и подписать со мной контракт. Если брать страну, то Германия, Англия, Италия. Мне вообще Италия нравится. У меня с Италией особые отношения - я туда ездил делать операции. Даже несмотря на это, Италия у меня на первом месте среди всех стран. Очень люблю Италию. У меня там есть знакомые и очень много друзей.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр