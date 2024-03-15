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15 марта, 21:41

Жирков считает, что Захарян нужен сборной: «Не надо смотреть на статистику»

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Экс-игрок сборной России Юрий Жирков в комментарии для «СЭ» объяснил вызов полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в национальную команду. 

«В его ситуации на статистику смотреть не надо. Главное, что он играет. Думаю, Арсен будет приносить пользу для команды. Тем более, эта поездка должна пойти ему на пользу. Он сможет активизироваться и показать свой уровень. Захарян — игрок из топового европейского чемпионата, поэтому он принесет пользу в этих матчах», — сказал Жирков корреспонденту «СЭ» Александру Абустину.

В марте сборная России сыграет против Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта) в рамках тренировочного сбора. Оба матча пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и пойдут в зачет рейтинга ФИФА.

В нынешнем сезоне Захарян принял участие в 30 матчах «Реал Сосьедад» во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей.

Александр Абустин

Арсен Захарян
Юрий Жирков
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Реал Сосьедад
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