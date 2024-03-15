Жирков прокомментировал отсутствие Соболева в заявке сборной: «Он бы нам не помешал»

Экс-игрок сборной России Юрий Жирков в комментарии для «СЭ» поделился мнением об отсутствии нападающего «Спартака» Александра Соболева в составе национальной команды на матчи с Сербией и Парагваем.

«Думаю, Соболев не помешал бы. Он мог бы разнообразить игру в атаке. Но тут все вопросы к тренерскому штабу. А так, Тюкавин, Чалов и Сергеев тоже хорошие игроки, которые могут решить эпизод в игре и забить мяч», — сказал Жирков корреспонденту «СЭ» Александру Абустину.

В марте сборная России сыграет против Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта) в рамках тренировочного сбора. Оба матча пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и пойдут в зачет рейтинга ФИФА.

Александр Абустин