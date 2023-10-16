Генеральный секретарь Федерации футбола Кении поделился ожиданиями от матча с Россией

Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено прокомментировал предстоящий товарищеский матч против команды России.

«Мы рады и полностью готовы к сегодняшнему матчу со сборной России. На товарищеской встрече будут кенийские и российские болельщики, а также все желающие», — цитирует Отиено Sport24.

Матч Россия — Кения состоится в понедельник, 16 октября, в Анталье на стадионе «Титаник Мардан». Начало игры — в 19.00 по московскому времени.