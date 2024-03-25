Захарян рассказал, по кому из российских игроков больше всего скучал

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян поделился впечатлениями от тренировочного сбора национальной команды России.

20-летний хавбек впервые с момента перехода в испанский клуб попал в состав сборной России.

«Из игроков больше всего скучал по Костику Тюкавину. Жили вместе на сборах. Компьютерные игры? Костя — женатый человек, какие ему компьютерные игры. Это я сижу дома, играю. Никто из российских игроков ко мне не обращался за советом после перехода в «Реал Сосьедад». Просто ребята из «Динамо» писали, интересовались, как там и что», — приводит слова Захаряна ТАСС.

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета прошлого года. С того момента он провел за команду 31 матч, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.