Булыкин: «Головин, Миранчук и Захарян выглядели сильнее других игроков сборной России в матче с Сербией»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал игру футболистов национальной команды, выступающих в европейских клубах, в товарищеском матче с Сербией (4:0).

Встреча прошла 21 марта в Москве на «ВТБ-Арене». Автором одного из голов российской команды стал полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук.

«Головин, Миранчук и Захарян выступают в ведущих европейских чемпионатах. Они выглядели сильнее и прогрессируют лучше. Сам тренер сборной Карпин и другие специалисты говорят, что российским футболистам нужно уезжать в более сильные лиги, чтобы повышать мастерство и выходить на международный уровень», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Помимо Миранчука, в матче с Сербией приняли участие еще два игрока из зарубежных лиг, а именно полузащитники Александр Головин («Монако») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»).