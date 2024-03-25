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25 марта, 15:47

Булыкин: «Головин, Миранчук и Захарян выглядели сильнее других игроков сборной России в матче с Сербией»

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Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал игру футболистов национальной команды, выступающих в европейских клубах, в товарищеском матче с Сербией (4:0).

Встреча прошла 21 марта в Москве на «ВТБ-Арене». Автором одного из голов российской команды стал полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук.

«Головин, Миранчук и Захарян выступают в ведущих европейских чемпионатах. Они выглядели сильнее и прогрессируют лучше. Сам тренер сборной Карпин и другие специалисты говорят, что российским футболистам нужно уезжать в более сильные лиги, чтобы повышать мастерство и выходить на международный уровень», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Помимо Миранчука, в матче с Сербией приняли участие еще два игрока из зарубежных лиг, а именно полузащитники Александр Головин («Монако») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»).

Источник: Vprognoze.ru
Александр Головин
Алексей Миранчук
Арсен Захарян
Дмитрий Булыкин
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
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