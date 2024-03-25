Хлусевич объяснил, почему не обменялся футболками с игроками сборной Сербии

Защитник сборной России Даниил Хлусевич рассказал, почему не обменялся футболками с игроками команды Сербии после товарищеского матча.

21 марта сборная России на «ВТБ-Арене» в Москве обыграла команду Сербии со счетом 4:0.

«Я ни с кем не менялся футболками из сборной Сербии. Все-таки новые футболки, нужно себе оставить», — цитирует Хлусевича ТАСС.

Сборная России провела первый матч в новой форме. 10 марта она была представлена на Международной выставке-форуме «Россия».