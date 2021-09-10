Юрий Семин сравнил Гуса Хиддинка с Константином Бесковым

Главный тренер «Ростова» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение о завершении карьеры голландского специалиста Гуса Хиддинка.

«В первую очередь Хиддинк — это высокий уровень профессионализма. Второй важный момент — он всегда находил общий язык с игроками. В его успехах это играло большую роль. Это тренер высокого уровня, я бы даже сделал сравнение с Бесковым. Они чем-то похожи. Человек в зависимости от состояния команды находил какие-то новые решения для улучшения физических кондиций игроков. Этими качествами он мне запомнился. И еще у него был неплохой период работы в России. Один из немногих, кто оставил хороший след в нашей стране», — сказал Семин «СЭ».

Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Российская команда под его руководством взяла бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года. Последним местом работы Хиддинка была сборная Кюрасао.