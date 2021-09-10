Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Юрий Семин сравнил Гуса Хиддинка с Константином Бесковым

11:05
Юрий Семин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Главный тренер «Ростова» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение о завершении карьеры голландского специалиста Гуса Хиддинка.

«В первую очередь Хиддинк — это высокий уровень профессионализма. Второй важный момент — он всегда находил общий язык с игроками. В его успехах это играло большую роль. Это тренер высокого уровня, я бы даже сделал сравнение с Бесковым. Они чем-то похожи. Человек в зависимости от состояния команды находил какие-то новые решения для улучшения физических кондиций игроков. Этими качествами он мне запомнился. И еще у него был неплохой период работы в России. Один из немногих, кто оставил хороший след в нашей стране», — сказал Семин «СЭ».

Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Российская команда под его руководством взяла бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года. Последним местом работы Хиддинка была сборная Кюрасао.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Федоров все материалы автора

Читайте также

«Перед боем его захимичили. Надавали препаратов — чтобы дышал хорошо». Емельяненко вспоминает тот самый бой с Харитоновым
Видео из квартиры, куда педофил заманил девочку через соцсети
Дочь Бориса Краснова на похоронах попросила простить ее отца
Строительство газопровода «Северный поток – 2» полностью завершено
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
0
Офсайд