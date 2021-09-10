Хабиб: «Как кикер Джикия нормальный, но в борьбе слабенький»
09:16
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия слабый в борьбе, но ногами хорошо бьет.
«Никто не предлагал мне побороться. С Джикией чуть-чуть толкались. Не знаю его ударку, но в борьбе слабенький. Мне кажется, как кикер, он нормальный. Ногами нормально бьет», — цитирует Нурмагомедова пресс-служба сборной России.
Позже Хабиб в сторис в своем Instagram отметил Джикию и написал: «Готовься».
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