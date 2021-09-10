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Роман Широков прокомментировал завершение карьеры Гуса Хиддинка

12:29
Гус Хиддинк. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Гус Хиддинк. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бронзовый призер чемпионата Европы Роман Широков в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение о завершении карьеры голландского специалиста Гуса Хиддинка.

«Я с ним проработал всего несколько месяцев. Вообще топ-тренеры все примерно одинаковые, просто кто-то из них еще открытый и добродушный. Хиддинк хоть открытый и добродушный, но всегда был требовательным в работе. Это его и отличает», — сказал Широков «СЭ».

Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Российская команда под его руководством взяла бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года. Последним местом работы Хиддинка была сборная Кюрасао.

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