Юрий Антонов об игре сборной России: «Полный распердеж»

Народный артист России Юрий Антонов поделился мнением об игре сборной России в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии (1:2).

«Я посмотрел на игру Словакии и у них чувствуется тренерская сила. А у нас полный распердеж. Наш прекрасный бразилец Фернандес — потенциально хороший игрок, хоть и не выдающийся, теряется в этой команде без помощников. Не может один футболист работать. Бьют куда ни попадя, передачи отвратительные. На фоне словаков у нас была какая-то самодеятельность», — приводит «РБ Спорт» слова Антонова.

Также певец раскритиковал молодежную национальную команду, которая не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы.

«Сильное разочарование от игры молодежной сборной. Не чувствуется тренерская работа. Это касается, кстати, и взрослой команды. Нет построения игры, все как-то сумбурно, похоже на самодеятельность — умеют гонять мяч, вот и гоняют. Хотя потенциально есть неплохие возможности, особенно у нападающих молодежной сборной. Есть ребятки, в которых заложен талант, но он не раскрывается. Защита слабая, эмоции забивают мозги, нет воображения у футболистов», — добавил Антонов.

Сборная России идет на втором месте в своей группе отборочного турнира ЧМ-2022 с 6 очками в 3 матчах, уступая лидирующей Хорватии по дополнительным показателям. Молодежная сборная России заняла третье место в группе С чемпионата Европы и не смогла пробиться в плей-офф турнира.