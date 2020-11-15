Нападающий сборной Турции Дженгиз Юндер подвел итог матча Лиги наций против команды России (3:2).

— Мы начали игру неважно, но потом смогли переломить ход матча, — цитирует Юндера Fanatik. — Очень важная победа для нас. По-моему, мы вообще никогда не обыгрывали Россию.

Его говорить о моем голе, то я ждал передачу в этой точке. К счастью, удалось хорошо попасть.