Юндер — о голе в ворота России: «Удалось хорошо попасть»
23:05
Нападающий сборной Турции Дженгиз Юндер подвел итог матча Лиги наций против команды России (3:2).
— Мы начали игру неважно, но потом смогли переломить ход матча, — цитирует Юндера Fanatik. — Очень важная победа для нас. По-моему, мы вообще никогда не обыгрывали Россию.
Его говорить о моем голе, то я ждал передачу в этой точке. К счастью, удалось хорошо попасть.
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