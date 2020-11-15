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Юндер — о голе в ворота России: «Удалось хорошо попасть»

23:05
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Нападающий сборной Турции Дженгиз Юндер подвел итог матча Лиги наций против команды России (3:2).

— Мы начали игру неважно, но потом смогли переломить ход матча, — цитирует Юндера Fanatik. — Очень важная победа для нас. По-моему, мы вообще никогда не обыгрывали Россию.

Его говорить о моем голе, то я ждал передачу в этой точке. К счастью, удалось хорошо попасть.

Турция — Россия

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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