Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре за национальную команду защитника «Зенита» Вячеслава Караваева.

— Караваев сполна воспользовался шансом?

— Мы вызывали его первый раз, когда еще с «Динамо» играли. Он не вышел тогда на поле, вообще себя не проявил, как бы нам хотелось. Но, как видите, это ни о чем не говорит.

Продолжали наблюдать, Вячеслав прибавил. Сейчас у нас на сборе тоже были молодые, которые не сыграли. Это еще ничего не значит, мы стараемся ничего не упускать. Того же Жемалетдинова вызвали, потому что в тот раз он был после травмы, не до конца себя проявил. Стараемся давать шансы и оценивать игрока не один раз, а несколько. Кто-то проявляет себя сразу, а кому-то нужен год-другой.

— Идея использования Караваева слева в целом оправдала себя?

— По большому счету — да. Единственное — хоть он иногда и играл слева, у него нет постоянного навыка на этой позиции. Левая нога — не рабочая, и в развитии атаки он все равно — под правую да под правую. Из-за этого теряется темп. Хотя с задачей он полностью справился, ну и короновал свою игру великолепным голом.

— Одновременное присутствие Мариу Фернандеса и Караваева на одном фланге в заключительном отрезке матча с венграми — это чисто ситуативная и разовая ситуация, чтобы заблокировать передачи с этого края, откуда до того слишком много прилетало?

— Именно так. Потому что Ионов обе игры провел на хорошем энергозатратном уровне, и в какой-то момент матча с Венгрией левый фланг соперника начал доставлять нам хлопоты. Поэтому мы решили подстраховаться и больше внимания уделить обороне.

— У сборной России много забивают крайние защитники. С Сербией — Караваев, с Венгрией — Мариу Фернандес. До того в отборочном цикле Евро — и тот же Мариу, и Кудряшов, и Петров. Можно ли говорить о закономерности и о задачах, которые перед игроками этого амплуа стоят в атаке?

— О закономерности — нет, о задачах — да. Согласитесь: гол — венец атаки, а подключаться, делать это вовремя, делать так, чтобы твой маневр понял партнер, — все это не рождается ниоткуда.

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