Колосков: «Нет смысла менять Карпина на другого тренера, он справляется»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о возможном продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

Ранее «СЭ» сообщил, что РФС продлит контракт с Карпиным до 2026 года.

«На мой взгляд, сборной России сейчас нет смысла менять Карпина на другого тренера. Он справляется с поставленной задачей, игроки уже его знают, привыкли к требованиям. Если сам Карпин будет готов продлить контракт и дальше работать в сборной, то нужно это сделать», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Карпин возглавил сборную России в 2021 году. Действующий контракт 55-летнего тренера с РФС рассчитан до 31 июля 2024 года.