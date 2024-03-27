В комитете сборных команд РФС поддержали продление контракта Карпина: «Это правильный шаг!»

Член комитета сборных команд РФС Борис Игнатьев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном продлении контракта главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Ожидал продления Валерия Георгиевича. Это правильный шаг в сторону качественной подготовки нашей сборной. На сегодняшний день Валерий Карпин оправдывает свое местоположение. Его творческие взгляды, умение коммуницировать с игроками и видение игровой картинки — все это говорит о том, что сегодня наша сборная в надежных руках. Не вижу смысла менять что-то на что-то», — сказал Игнатьев «СЭ».

Карпин возглавил сборную России в 2021 году. Его контракт с РФС рассчитан до августа 2024 года. Также 55-летний специалист работает главным тренером «Ростова», который на данный момент располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата страны. В августе 2021 года Карпин покидал «Ростов» из-за сложности совмещения работы, однако в марте 2022 года вернулся в клуб.