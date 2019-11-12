Врач сборной России Безуглов надеется, что Головин сможет сыграть против Бельгии

Врач сборной России Эдуард Безуглов отметил, что полузащитник Александр Головин может принять участие в матче отборочного турнира Евро-2020 против команды Бельгии.

Встреча состоится в субботу в Санкт-Петербурге. В составе национальной команды Головин занимался по индивидуальной программе.

— Никакого повреждения у Головина нет, есть перегрузочные явления в сухожилии в паховой области, причем изменения идут не первый день и не первую неделю, — цитирует ТАСС Безуглова. — Вчера мы сделали обследование — слава богу, значимых проблем не увидели. Надеюсь, что в ближайшие дни он приступит к тренировкам и сыграет в матче с Бельгией.?