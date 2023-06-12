Воробьев — о возможном матче между Россией и Катаром: «Пока это интенция с российской стороны»

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев прокомментировал информацию о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Катара.

«Пока это только интенция с российской стороны. Надо дождаться согласия Федерации футбола Катара. Исходя же из общего постулата играть лучше, чем не играть. Так же как быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Мой вердикт очевиден», — приводит «Евро-Футбол» слова Воробьева.

9 июня «СЭ» стало известно, что сборная России в рамках осеннего сбора может провести матч с командой Катара. Позже генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов подтвердил информацию о договоренности с арабской страной о товарищеской игре.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. После отстранения россияне провели 5 товарищеских матчей — против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).