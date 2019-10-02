«Ведь у наших есть шансы». Дима Билан зовет на матч Россия — Шотландия
В Instagram сборной России опубликовано новое видео. Певец Дима Билан пригласил болельщиков на матч с командой Шотландии, который состоится 10-го октября.
— Привет, друзья, — обратился Билан, — Наверняка вы знаете, что 10-го октября в «Лужниках» пройдет матч между командами России и Шотландии. В преддверии игры будет Matchday, в котором я принимаю участие — делаю музыкальный сет. Приходите поболеть за наших, ведь у нас есть шансы.
Насыщенная программа, праздничная атмосфера, запредельные эмоции — 10 октября в «Лужниках» холодно не будет! Мы с @bilanofficial гарантируем? ? Уже приобрели билеты? Если ещё нет — msk.kassir.ru. Ждём всех на стадионе!?? ? #СборнаяРоссии #НашиПарни #РоссияШотландия
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