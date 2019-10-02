Насыщенная программа, праздничная атмосфера, запредельные эмоции — 10 октября в «Лужниках» холодно не будет! Мы с @bilanofficial гарантируем? ? Уже приобрели билеты? Если ещё нет — msk.kassir.ru. Ждём всех на стадионе!?? ? #СборнаяРоссии #НашиПарни #РоссияШотландия

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia) 2 Окт 2019 в 9:37 PDT