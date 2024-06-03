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Белоруссия — Россия: во сколько начнется и где пройдет игра сборной

Сборная России сыграет против Белоруссии в товарищеском матче 7 июня в Минске
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сборная России сыграет против Белоруссии в рамках товарищеского матча в пятницу, 7 июня, на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Белоруссия). Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

Учебно-тренировочный сбор российской команды в Новогорске начнется в субботу, 1 июня. Состав национальной команды России можно узнать в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Этот матч станет первой игрой на выезде для российской команды в 2024 году. Беларусь занимает 97-ю строчку в рейтинге ФИФА. Встреча будет учитываться в рейтинге ФИФА.

Российские команды и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022-го.

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