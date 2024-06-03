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Сегодня, 18:00

Белоруссия — Россия: какой канал покажет трансляцию матча сборной в России

Матч Россия — Белоруссия покажут на телеканале «Матч ТВ»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборная России сыграет с национальной командой Белоруссии в товарищеском матче в пятницу, 7 июня. Игра пройдет на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Белоруссия). Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры Россия — Белоруссия можно будет в прямом эфире на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также на сайте matchtv.ru.

Учебно-тренировочный сбор российской команды в Новогорске начнется в субботу, 1 июня. Состав национальной команды России можно узнать в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Российские команды и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022-го.

Сборная России по футболу: новости и статьи, фото и видео, команда

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Сборная России по футболу
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