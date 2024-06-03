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Кафанов — о Латышонке: «Чтобы подтверждать свои качества, надо идти в «Зенит»

Константин Белов
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов отметил, что голкиперу «Балтики» Евгению Латышонку будет сложно провести второй сезон на таком же уровне.

«Сможет ли он стать основным голкипером «Зенита»? Есть первый год, а есть второй. На второй сезон надо подтвердить свое качество. Так как «Балтика» покинула РПЛ, то оставаться там будет неправильно в плане подтверждения своего качества. Конечно, надо идти [в «Зенит"]. Но у всех есть синдром второго сезона, и он может сложиться по-разному. Интересно, как Женя проведет следующий год», — сказал Кафанов журналистам.

Латышонок выступает за «Балтику» с июля 2019 года. В сезоне-2023/24 голкипер пропустил 44 гола в 34 матчах за калининградцев во всех турнирах, отыграв 8 встреч на ноль.

 

Сборная России по футболу
Виталий Кафанов
Евгений Латышонок
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