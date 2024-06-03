Чернов: «Сборная Белоруссии — знаковый для меня соперник»

Защитник «Спартака» и сборной России Никита Чернов рассказал, с кем из футболистов команды Белоруссии знаком.

«Видимо, сборная Белоруссии — это знаковый для меня соперник. Дебютировал за сборную тоже против этой команды. Будет интересно встретиться с ними. Знаю несколько игроков, Лисаковича, например», — сказал Чернов журналистам.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начался 1 июня в Новогорске. 7 июня сборная России проведет товарищескую игру против Белоруссии. Встреча состоится в Минске на стадионе «Динамо». Матч пойдет в зачет рейтинга ФИФА.