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Карпин: «Вероятность, что подпишу новый контракт со сборной России? 50 на 50»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о переговорах с РФС по продления контракта с национальной командой.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что организация продолжает вести переговоры с 55-летним специалистом.

«Когда будет вторая встреча не знаю. Переговоры нормальные. Так и должно быть. Требования никакие не выдвигал, обговаривали нюансы относительно тренерского штаба, медицинского штаба. Есть мнение, которое хотелось изложить по поводу того, как это должно работать.

Вероятность, что подпишу новый контракт со сборной? 50 на 50. «Бешикташ» ко мне не обращался», — сказал Карпин.

По информации «СЭ», с высокой долей вероятности в начале лета Карпин подпишет новое двухлетнее соглашение с РФС.

В субботу, 1 июня, начался сбор национальной команды в подмосковном Новогорске перед товарищеским матчем против сборной Белоруссии, который пройдет 7 июня в Минске.

Валерий Карпин
РФС
Сборная России по футболу
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