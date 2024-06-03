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Карпин о дефиците защитников в сборной России: «Сложно было кого-то вызывать из отпуска, чтобы потренироваться 3-4 дня»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о ситуации с дефицитом защитников в национальной команде на июньский сбор.

Ранее расположение сборной по медицинским причинам покинули Даниил Хлусевич («Спартак») и Александр Сильянов («Локомотив»). При этом вызов в команду получил Андрей Лангович («Ростов»). Всего в распоряжении Карпина осталось 7 защитников.

«Есть ли дефицит с защитниками? Конечно, есть. Сложно было кого-то вызывать из отпуска, чтобы потренироваться 3-4 дня. Пошли навстречу тем, кто был в отпуске», — сказал Карпин.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начался 1 июня в Новогорске. 7 июня сборная России проведет товарищескую игру против Белоруссии. Встреча состоится в Минске на стадионе «Динамо». Матч пойдет в зачет рейтинга ФИФА.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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