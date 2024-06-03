Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 15:36

Дюков — об участии в конгрессе ФИФА: «Могут быть позитивные сдвиги»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент РФС Александр Дюков в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о посещении конгресса ФИФА в мае.

«Обсуждали разные вопросы, в том числе международного сотрудничества. Могут быть определенные позитивные сдвиги. Давайте дождемся их реализации», — сказал Дюков «СЭ».

Конгресс ФИФА состоялся 17 мая в Бангкоке (Таиланд). Дюков возглавлял делегацию РФС на прошедшем мероприятии.

УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под совей эгидой в феврале 2022 года. С того момента команда Валерия Карпина провела 12 товарищеских матчей. Следующая встреча состоится 7 июня в Минске с Белоруссией.

Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Александр Дюков
ФИФА
5
3
Читайте также
Хабиб про победу Махачева: «Я вообще не переживал»
13 российских фигуристов сменили сборную за прошедший месяц
Несколько человек погибли в результате атаки Израиля на окрестности Алеппо
Кержаков всех удивил, карнавал на столе и тотальное безумие. Что произошло в раздевалке «Зенита» после победы в Кубке России
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
В Италии рассказали о блокировке Польшей и Литвой идущих в Россию грузов
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Костомаров — о смене гражданства: «Каждый делает свой выбор. Но я хотел выступать только за Россию»
Ягудин о переходе спортсменов в другие сборные: «Не вижу оснований говорить, что российское фигурное катание что-то потеряло»
Дюков об отстранении сборных России: «Думаю, что какие-то изменения могут быть осенью»
Дюков заявил, что РФС ведет переговоры с несколькими сборными о проведении матча осенью этого года
Дюков заявил об отсутствии прогресса в переговорах с ФИФА и УЕФА
Мамедов слабо верит в снятие санкций с российских спортсменов к Олимпийским играм 2028 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карпин: «Вероятность, что подпишу новый контракт со сборной России? 50 на 50»

Дюков назвал невозможным потенциальное совмещение Карпиным работы в сборной и зарубежной команде

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости