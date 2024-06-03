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Защитник «Крыльев» Горшков: «Перишич посмеялся над моим празднованием гола в ворота «Динамо»

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник «Крыльев Советов» и сборной России Юрий Горшков рассказал, что общается с хорватским хавбеком Иваном Перишичем.

«Мы не устали играть по окончании сезона. Приезжать в сборную для меня большая радость. Перишич? Мы немного пообщались с ним после моего гола в ворота «Динамо» в РПЛ. Он посмеялся над моим празднованиям мяча. Мне симпатизирует сборная Хорватии, буду поддерживать их на Евро», — сказал Горшков журналистам.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начался 1 июня в Новогорске. 7 июня сборная России проведет товарищескую игру против Белоруссии. Встреча состоится в Минске на стадионе «Динамо». Матч пойдет в зачет рейтинга ФИФА.

РПЛ
Сборная России по футболу
Юрий Горшков
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