Кафанов заявил, что Сафонов точно сыграет тайм в матче с Белоруссией

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос, кто в данный момент является основный голкипером национальной команды.

— Сафонов точно сыграет. Как минимум, тайм. Поздравил его с возможным переходом в «ПСЖ». Очень рад, очень гордимся им. Поподробнее еще попозже поговорим, может быть, по дороге в Минск или после игры. Там высокий уровень. Чтобы стать первым, Матвею нужно терпение. Он уверен в себе, едет не сидеть на лавке, а играть. Хотя у Доннаруммы сейчас есть преимущество, он давно в «ПСЖ». Очевидно, что на следующий сбор приедет более сильный Сафонов.

— В чем он сильнее Доннаруммы?

— В игре ногами он точно не слабее, а может быть сильнее. Там тренеры вратарей учат гадать, когда нападающий выходит один на один. Матвей так не гадает. Здесь у него есть преимущество.

— Российская вратарская школа — одна из лучших в мире?

— Сейчас так сказать не можем, потому что нет международных турниров. Но в этом сезоне РПЛ вратари впервые так часто назывались лучшими игроками матча. Много выручали и приносили командам очки. Если бы сейчас были еврокубки, уверен, наши голкиперы показали бы там себя. Саша Максименко провел безусловно лучший сезон в карьере. Сафонов тоже. Лантратов второй год проводит хорошо. Но сравнивать с Европой не можем, потому что не играем.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начался 1 июня в Новогорске. 7 июня сборная России проведет товарищескую игру против Белоруссии. Встреча состоится в Минске на стадионе «Динамо». Матч пойдет в зачет рейтинга ФИФА.