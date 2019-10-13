«Важный день». Гильерме — о матче сборной России с Кипром
11:52
Вратарь сборной России Маринату Гильерме опубликовал в своем Instagram анонс выездного матча начиональной команды в отборочном турнире Евро-2020 против Кипра.
— Важный день, — подписал его Гильерме.
Матч Кипр-Россия состоится 13 октября в воскресенье и начнется в 19.00 по московскому времени, «СЭ» проведет ее текстовую трансляцию.
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