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«Важный день». Гильерме — о матче сборной России с Кипром

11:52
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Вратарь сборной России Маринату Гильерме опубликовал в своем Instagram анонс выездного матча начиональной команды в отборочном турнире Евро-2020 против Кипра.

— Важный день, — подписал его Гильерме.

Матч Кипр-Россия состоится 13 октября в воскресенье и начнется в 19.00 по московскому времени, «СЭ» проведет ее текстовую трансляцию.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра




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