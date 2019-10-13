Вратарь сборной России Маринату Гильерме опубликовал в своем Instagram анонс выездного матча начиональной команды в отборочном турнире Евро-2020 против Кипра.

— Важный день, — подписал его Гильерме.

Матч Кипр-Россия состоится 13 октября в воскресенье и начнется в 19.00 по московскому времени, «СЭ» проведет ее текстовую трансляцию.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира