Газзаев — о критике Карпина: «Если он будет давать результат, то таких разговоров не будет»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» высказался о критике в адрес Валерия Карпина.

«Любые голы — это результат индивидуального мастерства игроков. Например, забитый мяч Пиняева. Мне кажется, что слова Карпина были произнесены на эмоциях (на предматчевой пресс-конференции главный тренер сборной России заявил, что не держится за место в команде. — Прим «СЭ»). Всегда есть люди, которые занимаются критиканством. Но в конце концов, критика — это всего лишь мнение. А истина — это результат. Если Карпин будет давать результат, то и таких разговоров не будет», — сказал Газзаев «СЭ».

26 марта россияне в товарищеском матче обыграли Ирак (2:0). Голы забили Антон Миранчук и Сергей Пиняев.

Полное интервью с Валерием Газзаевым читайте на сайте «СЭ»