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Сегодня, 10:05

В РФС заинтересованы в проведении матча между сборными России и Китая

Алина Савинова
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о вероятности проведения товарищеского матча национальной команды со сборной Китая.

«Заинтересованность сыграть с командой Китая есть всегда. Как только Китай и мы будем готовы, то с радостью проведем такую игру», — приводит ТАСС слова Митрофанова.

Летом женская сборная России провела две товарищеские игры с национальной командой Китая в рамках учебно-тренировочного сбора в Циндао (0:1 и 1:2).

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Ранее Митрофанов сообщил, что РФС останется в своей конфедерации.

Источник: https://tass.ru/sport/19046113
РФС
Сборная Китая по футболу
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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