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12 октября, 19:38

В РФС рассказали о возможности выезда спортсменов из страны в условиях мобилизации

Мария Гусева
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Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) прокомментировала ситуацию с необходимостью получения российскими футболистами разрешения на выезд из страны в условиях частичной мобилизации.

«Сборные России по футболу в случае выезда на соревнования за границу будут соблюдать все необходимые требования», — цитирует Sport24 пресс-службу РФС.

21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации вооруженных сил.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-12-rfs-o-razreshenii-na-vyyezd-sbornyye-rossii-v-sluchaye-vyyezda-za-granitsu-budut-soblyudat-vse-neobkhodimyye-trebovaniya
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