В РФС рассказали о возможности выезда спортсменов из страны в условиях мобилизации

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) прокомментировала ситуацию с необходимостью получения российскими футболистами разрешения на выезд из страны в условиях частичной мобилизации.

«Сборные России по футболу в случае выезда на соревнования за границу будут соблюдать все необходимые требования», — цитирует Sport24 пресс-службу РФС.

21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации вооруженных сил.