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12 октября, 13:14

Сборная России поздравила Никиту Симоняна с 96-летием

Иван Торопцев
Корреспондент
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Сборная России поздравила легендарного футболиста «Спартака» и сборной СССР Никиту Симоняна с 96-летием.

«Поздравляем легендарного футболиста и тренера с днем рождения и желаем ему здоровья и счастья!» — говорится в публикации в Telegram-канале национальной сборной.

Вместе со сборной СССР Симонян становился олимпийским чемпионом. В составе «Спартака» он трижды выигрывал чемпионат и дважды — кубок Советского Союза.

Также Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» со 160 голами.

Никита Симонян
Футбол
Сборная России по футболу
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