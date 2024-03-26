Джанашия оценил игру сборной России против Сербии

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия поделился мнением о победе сборной России в товарищеском матче против Сербии (4:0).

«Я смотрел матч сборной России против Сербии, у меня остались хорошие впечатления. Карпин очень хороший и амбициозный тренер, поэтому команда хорошо играет. Россия может играть еще лучше, сейчас просто нет мотивации в товарищеских матчах. В официальных матчах играли бы лучше. Если бы сборная России участвовала на Евро-2024, то могла на что-то серьезное претендовать, у команды было бы все нормально», — цитирует Джанашию Metaratings.ru.

Джанашия выступал за «Локомотив» с 1996 по 2002 год.