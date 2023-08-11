Колосков поделился мнением о возможной игры сборной России против Буркина-Фасо

Экс-глава РФС Вячеслав Колосков поделился мнением на тему возможной игры сборной России против Буркина-Фасо.

«У меня мнение будет, когда решение будет принято. А сейчас что я буду языком молоть, если они нам еще ничего не ответили. Начну фантазировать, о, как хорошо, Буркина-Фасо, какая прелесть, в принципе, лучше играть, чем не играть. А конкретно по этому случаю можно говорить, когда договорятся. Получается ли так, что топовых соперников сборной России даже на уровне Африки не стоит ждать, поскольку даже Камерун отказался с нами играть? Не знаю, знаешь, я этим не занимаюсь, если бы я занимался, был штатным работником РФС, я бы сказал тебе что-то интересное, а так, я понятия не имею, я никакого отношения к этим всем проблемам не имею. А мнение мое я могу говорить только тогда, когда все решится. А молоть языком по теме, которая еще не решена, какой в этом смысл? Будет ли смеяться общественность, если мы договоримся об игре с Буркина-Фасо? Да общественность всегда будет такой, кто-то доволен, кто-то недоволен, надо здесь исходить из интереса футбола России», — приводит слова Колоскова «ВсеПроСпорт».

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.