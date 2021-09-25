В Госдуме поддержали предложение Путина обдумать проведение еще одного ЧМ по футболу в России
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» предложение Президента России Владимира Путина рассмотреть вариант проведения еще одного чемпионата мира по футболу в России.
«Я отношусь к проведению спортивных мероприятий на территории РФ очень положительно, потому что любое спортивное событие такого уровня позволяет консолидировать все спортивные силы, административные, политические и т.д. Конечно, нужно такое поддерживать. Я всеми руками за. Другое дело, что до конца 2022 года будет еще наша дисквалификация и нас до этого времени даже слушать никто не будет. Но надо готовиться, строить объекты. Заниматься надо этим заранее, но до конца 2022 года никто наши заявки смотреть не будут», — сказал Свищев «СЭ».
Чемпионат мира 2022 года примет Катар. Также известно, что ЧМ-2026 пройдет сразу в трех странах: Канаде, Мексике и США.
ЧМ-2018 прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Золотые медали на данном турнире завоевала сборная Франции.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю