В Госдуме поддержали предложение Путина обдумать проведение еще одного ЧМ по футболу в России

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» предложение Президента России Владимира Путина рассмотреть вариант проведения еще одного чемпионата мира по футболу в России.

«Я отношусь к проведению спортивных мероприятий на территории РФ очень положительно, потому что любое спортивное событие такого уровня позволяет консолидировать все спортивные силы, административные, политические и т.д. Конечно, нужно такое поддерживать. Я всеми руками за. Другое дело, что до конца 2022 года будет еще наша дисквалификация и нас до этого времени даже слушать никто не будет. Но надо готовиться, строить объекты. Заниматься надо этим заранее, но до конца 2022 года никто наши заявки смотреть не будут», — сказал Свищев «СЭ».

Чемпионат мира 2022 года примет Катар. Также известно, что ЧМ-2026 пройдет сразу в трех странах: Канаде, Мексике и США.

ЧМ-2018 прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Золотые медали на данном турнире завоевала сборная Франции.