Путин предложил рассмотреть вариант проведения в России еще одного чемпионата мира по футболу
Президент РФ Владимир Путин предложил подумать о возможности проведения еще одного чемпионата мира по футболу в России, информирует ТАСС.
С такой инициативой он выступил на встрече с лидерами парламентских партий.
«Давайте подумаем о возможности проведения еще одного чемпионата мира по футболу», — заявил Владимир Путин.
В России проходил чемпионат мира 2018 года. Совет ФИФА признал этот чемпионат лучшим в истории. Согласно финансовому отчету ФИФА за 2018 год, чемпионат стал самым прибыльным за всю историю проведения и принес организации 5,357 миллиардов долларов выручки и 3,533 миллиарда долларов чистого дохода.
Напомним, что чемпионат мира 2022 года примет Катар. Также известно, что ЧМ-2026 пройдет сразу в трех странах: Канаде, Мексике и США.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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