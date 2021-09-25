Путин предложил рассмотреть вариант проведения в России еще одного чемпионата мира по футболу

Президент РФ Владимир Путин предложил подумать о возможности проведения еще одного чемпионата мира по футболу в России, информирует ТАСС.

С такой инициативой он выступил на встрече с лидерами парламентских партий.

«Давайте подумаем о возможности проведения еще одного чемпионата мира по футболу», — заявил Владимир Путин.

В России проходил чемпионат мира 2018 года. Совет ФИФА признал этот чемпионат лучшим в истории. Согласно финансовому отчету ФИФА за 2018 год, чемпионат стал самым прибыльным за всю историю проведения и принес организации 5,357 миллиардов долларов выручки и 3,533 миллиарда долларов чистого дохода.

Напомним, что чемпионат мира 2022 года примет Катар. Также известно, что ЧМ-2026 пройдет сразу в трех странах: Канаде, Мексике и США.