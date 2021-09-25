Колосков считает, что у России мало шансов провести еще один ЧМ по футболу
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал предложение президента РФ Владимира Путина подумать о проведении в России еще одного чемпионата мира по футболу.
«Идея-то неплохая. Мы готовы провести еще ни один чемпионат мира. Но реальности в этом маловато, потому что в 2022-м Катар, в 2026-м Мексика, США и Канада. Идею, конечно, я поддерживаю. Россия в состоянии провести чемпионат в том числе и для 36 команд, проблем нет. Реальность туманная. Если будет возможность — проведем на высочайшем уровне, даже сомнений никаких не может быть. Но так часто в одной стране не проводят чемпионат мира. Шансов мало, но идея и предложение хорошее», — сказал Колосков «СЭ».
Чемпионат мира 2022 года примет Катар. Также известно, что ЧМ-2026 пройдет сразу в трех странах: Канаде, Мексике и США.
ЧМ-2018 прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Золотые медали на данном турнире завоевала сборная Франции.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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