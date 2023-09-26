В Госдуме назвали положительным решение УЕФА о допуске сборных России до 17 лет на международные соревнования

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на предложение исполкома УЕФА о допуске сборной России до 17 лет на международные соревнования в нейтральном статусе.

«Это положительная новость. Допуск юниоров — это хороший знак для нашего российского футбола. Есть повод продолжать переговоры с УЕФА, чтобы допустили всех, не обращая внимания на паспорт, возраст и так далее. Чтобы любой спортсмен был в равных условиях, конфликтов в мире много, к сожалению. Уверен, что это наша промежуточная победа, это первый шаг к восстановлению российских футболистов на международной арене», — сказал Свищев «СЭ».

Исполком УЕФА предлагает восстановить мужские и женские сборные России этой возрастной категории (U17) в соревнованиях, даже если их жеребьевка уже состоялась.

Матчи команд будут проходить без флага, гимна и не на территории России.