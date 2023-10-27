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27 октября, 22:52

Узбекистан готов провести ответный матч со сборной России в Москве

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент Узбекской футбольной ассоциации Одил Ахмедов рассказал о перспективах проведения товарищеского матча со сборной России.

«Мы сотрудничаем с РФС, но переговоров по ответному матчу пока не вели. В ноябре этого года матч невозможен — у нашей национальной команды игры отбора к ЧМ-2026. Но на следующий год мы ищем соперников на товарищеские матчи в дни ФИФА. Ответный матч со сборной России возможен, и Узбекистан не против провести ответную встречу в Москве или другом российском городе. Также будем общаться с российской стороной об организации ответных товарищеских игр сборных U-17. В последнее время наши юноши довольно часто играют с российскими ребятами», — приводит слова Ахмедова Sport24.

Матч сборной России с Узбекистаном прошел 20 ноября 2022 гола и завершился со счетом 0:0.

Сборная России отстранена от международных матчей под эгидой ФИФА и УЕФА с марта 2022 года. С момента отстранения сборная провела 9 товарищеских матчей, в которых одержала три победы, пять раз сыграла вничью и один раз уступила.

Источник: https://sport24.ru/football/news-590686-uzbekistan-gotov-provesti-otvetnyy-match-so-sbornoy-rossii-v-moskve
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