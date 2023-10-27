Гаджиев заявил, что РФС стоит перейти в Азию

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался о рассмотрении исполкомом РФС вопроса о переходе организации в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) в ноябре или декабре текущего года.

«Это крайне сложный вопрос, как по мне. С такой ситуацией мы сталкиваемся впервые. РФС достаточно давно тщательно изучает возможность данного перехода. Но давайте посмотрим откровенно: на сегодняшний день Россия является персоной нон грата, с которой не хотят проводить матчи. Но играть же нам надо. Если с Азией удается выстроить доверительный диалог, надо переходить туда. Необходимо поддерживать диалог с другими странами. Если нам предоставят шансы на отбор к чемпионату мира, это тоже будет хорошо», — приводит слова Гаджиева RT.

16 октября генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявлял, что организация собирается остаться в составе УЕФА.