Умер отец футболистов сборной России Миранчуков

Скончался отец футболистов сборной России Алексея и Антона Миранчуков, сообщает «КП-Кубань».

Источник со ссылкой на администрацию Петровского сельского поселения Славянского района сообщает, что Андрей Миранчук скончался в Краснодаре после продолжительной болезни.

«Он был в командировке. Когда приехал домой, сразу обратился больницу, но было уже поздно, наверное. Он умер при температуре 41», — приводит издание слова собеседника.

Алексей Миранчук опубликовал у себя в Instagram пост, посвященный отцу.

«Просто подумал о тебе и остановилось сердце... Мы бесконечно тебя любим, папа. Навсегда...», — написал футболист, опубликовав совместное фото с отцом и братом.