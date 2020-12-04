Умер отец футболистов сборной России Миранчуков
13:26
Скончался отец футболистов сборной России Алексея и Антона Миранчуков, сообщает «КП-Кубань».
Источник со ссылкой на администрацию Петровского сельского поселения Славянского района сообщает, что Андрей Миранчук скончался в Краснодаре после продолжительной болезни.
«Он был в командировке. Когда приехал домой, сразу обратился больницу, но было уже поздно, наверное. Он умер при температуре 41», — приводит издание слова собеседника.
Алексей Миранчук опубликовал у себя в Instagram пост, посвященный отцу.
«Просто подумал о тебе и остановилось сердце... Мы бесконечно тебя любим, папа. Навсегда...», — написал футболист, опубликовав совместное фото с отцом и братом.
Сторис Алексея Миранчука. Фото Instagram
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