Тренер Шабаров — о поражении молодежной сборной России: «Было интересно посмотреть, насколько ментально сильны наши футболисты»

Главный тренер молодежной сборной России Иван Шабаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение от Белоруссии U21 (1:5) в товарищеском матче.

— Сегодня говорили о том, что нет разницы в возрасте. Но, как показалось, основная опасность шла со стандартов. Получается, рост и мощь повлияли на результат?

— Да, повлияли. Но для наших футболистов это не может быть оправданием, если мы претендуем на то, чтобы играть в РПЛ. У нас есть часть игроков, которые привлекаются к основе, стучатся в состав, а там, в РПЛ, ребята еще выше и мощнее. И если мы хотим, чтобы они там играли, и они сами хотят там играть, то, конечно, мы здесь не должны пенять на возраст в год-два и уж тем более на рост. Они все встретятся с такими командами в ближайшем будущем.

— Ребята говорили о том, что на результат могло повлиять то, что команда постоянно выигрывала и отвыкла от того, что ей приходится возвращаться в игру. Это является хоть каким-то важным фактором для ребят?

— Конечно, это важно. Как раз мне было интересно посмотреть в том числе, как мы будем на это реагировать, когда из рук все валится и не получается по чуть-чуть во всех игровых аспектах. Поэтому было интересно посмотреть, как отреагируют наши футболисты, насколько они ментально сильны, как запасные выйдут в этой игре, когда счет 1:3, 1:4 и тебе нужно выходить, что-то показывать, а не просто доигрывать. С этой точки зрения для нас этот матч дал ценную информацию. И для них это тоже опыт, потому что, к сожалению, и такие матчи могут быть в их карьере.

— Результат неприятный, для футболистов тем более. Почувствовали злость, обиду, есть ли неудовлетворенность, которая скажется в лучшую сторону на следующем матче?

— Мы это как раз в игре и увидим. Только игра может показать, как мы отреагируем на это поражение.

18 июня молодежная сборная России в Жодино проведет товарищеский матч с клубом «Торпедо-БелАЗ».