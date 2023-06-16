Писарев сожалеет об отказе Камеруна сыграть со сборной России: «Этот спарринг был бы как нельзя кстати»

Тренер сборной России Николай Писарев прокомментировал корреспонденту «СЭ» отказ сборной Камеруна от проведения товарищеского матча с российской национальной командой.

«Отказ Камеруна восприняли с сожалением. Очень хорошая команда, могли бы провести матч в Москве, но не случилось. Значит, готовимся к сентябрю. Я не вникаю, кто и как им запретил. Я говорю только о спортивной составляющей. Это команда очень хорошего класса, этот спарринг был бы как нельзя кстати», — сказал Писарев «СЭ».

Ранее сообщалось, что сборная России может провести товарищескую игру против команды Камеруна 15 июня на стадионе «Лужники», однако 23 мая стало известно, что африканцы отказались участвовать в матче.