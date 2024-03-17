Точилин высказался об уровне соперников сборной России на мартовских сборах

Экс-игрок «Динамо» Александр Точилин высказался о предстоящих матчах сборной России.

«Соперников подбирали именно для того, чтобы оценить уровень нашей команды. Это даст всем хорошую пищу для размышлений. Поскольку матчи будут товарищескими, вся информация будет для внутреннего пользования и понимания, насколько наши футболисты соответствуют международному уровню», — цитирует Точилина «РБ Спорт».

В рамках мартовского тренировочного сбора национальная команда России проведет 2 товарищеских встречи — с Сербией (21 марта) и Парагваем (25 марта). Обе игры пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.