Силкин заявил, что ничего не ждет от товарищеских матчах сборной России

Футбольный эксперт Сергей Силкин поделился ожиданиями от товарищеских матчей сборной России с Сербией и Парагваем.

«Я ничего не ожидаю от этих матчей, поскольку они товарищеские. Разве что для тренеров есть какой-то интерес. Футболистов надо расставить на поле таким образом, чтобы они начали притираться друг к другу. Ну а то, что у нас соперники стали посерьезнее, это уже хорошо.

Для своих болельщиков будет важно победить. Если проиграют, то сразу польется негатив. С позиции возвращений игроков в клубы, это не очень хорошо. Одно дело, когда сборная победила, ты забил или отдал пас, а когда команда проиграла, да еще безоговорочно, то ребята вернутся с негативом», — цитирует Силкина «Евро.Футбол.Ру».

Очная встреча национальных команд состоится 21 марта в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало — в 20.00 мск.