Тина Канделаки: «Финляндию и Данию должна обыгрывать любая сборная, претендующая на медали Евро»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала итоги жеребьевки финальной части чемпионата Европы-2020, которая прошла 30 ноября в Бухаресте (Румыния).

Стало известно, что Россияне сыграют в группе B с Финляндией (17 июня, Санкт-Петербург), Бельгией (13 июня, Санкт-Петербург) и Данией (22 июня, Копенгаген).

— Расклад у нас в группе нормальный, — написала Канделаки в своем Telegram-канале. — Во-первых, есть время как следует подготовиться к Бельгии, ну а Финляндию и Данию должна обыгрывать любая сборная, претендующая на медали Евро.

Без «группы смерти» не обошлось и на этот раз. Сложно назвать лишнего в тройке с Португалией, Францией и Германией. В общем, ждем Евро-2020 с нетерпением!

Чемпионат Европы-2020: состав всех групп