Станислав Черчесов: "Жирков никуда из сборной не уходил, а мы в паспорта не смотрим"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов Юрия Жиркова на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии (1:3) и Казахстана (4:0). 35-летний защитник "Зенита" провел 90 минут в игре с бельгийцами и пропустил встречу с казахами.

- Жирков никуда из сборной не уходил, у него была травма, - сказал Черчесов в эфире передачи "После футбола". - Когда он восстановился, мы с ним поговорили и вызвали. Любой футболист важен, мы в паспорта не смотрим, потому что контракты на 5 лет не даем. На чемпионат мира мы вызвали 39-летнего, вон он нам как помог.

Стоит отметить, что Черчесов ошибся, поскольку на ЧМ-2018 Сергею Игнашевичу было 38 лет.